Масштабний витік повністю розсекретив бюджетний Redmi 9

Анонс Redmi 9 ще не відбувся, але в мережі вже з'явилися всі подробиці про новий смартфон. Один з онлайн-магазинів опублікував офіційні промоматеріали, що розкривають дизайн, технічні характеристики і всі ключові особливості пристрою.

Як і передбачалося раніше, Redmi 9 нагадуватиме торішній Redmi Note 8 Pro. Він отримає екран з краплеподібним вирізом і квадрокамеру зі сканером відбитків пальців ззаду. Модуль камери візуально виділений в коло – подібне рішення раніше використовувалося у Redmi K30 (він же Poco X2). Тильна кришка, судячи з опису і зображень, матиме текстуровану поверхню.

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Згідно з представленими даними, Redmi 9 отримає 6,53-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+, восьмиядерний процесор MediaTek Helio G80, 2/3/4 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 34/64 ГБ, акумулятор місткістю 5020 мАг, роз'єми USB Type-C і 3,5 мм, ІЧ-порт для керування побутовою технікою і додатковий мікрофон для шумозаглушення. В описі сказано, що на одному заряді апарат здатний пропрацювати 19 годин у режимі відтворення відео, 34 години у режимі телефонних дзвінків і 14 годин в ролі навігатора.

Основна камера смартфона буде представлена ​​чотирма модулями з головним на 13 Мп, ультраширококутним на 8 Мп, 5-мегапіксельним макрооб'єктивом і датчиком глибини на 2 Мп для розмиття фону в портретному режимі.

Презентація Redmi 9 очікується найближчим часом. Попередні витоки вказують, що ціна смартфона буде складати $ 140 за версію 3 + 32 ГБ і $ 150 – за 4 + 64 ГБ. Ймовірно, варіант на 2 + 32 ГБ виявиться ще дешевшим.

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