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Масштабний ребрендинг: Burger King повернеться до логотипа з 90-х та змінить упаковки

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Масштабний ребрендинг: Burger King повернеться до логотипа з 90-х та змінить упаковки - фото 1

Популярна мережа швидкого харчування Burger King оголосила про масштабний ребрендинг і показала, як будуть виглядати новий логотип, упаковка бургерів та інших продуктів, а також форма співробітників і дизайн мережі ресторанів фастфуду.

Burger King фактично повернеться до класичного мінімалістичного логотипа: його першою версією компанія користувалася з 1969 по 1994 рік, а другою – з 1994 по 1999. Burger King скористається спеціально розробленим шрифтом під назвою "Flame" ("Полум'я"). Представники вважають, що "округлий, жирний і смачний" шрифт відповідає пропонованим стравам.

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У Burger King також уточнили, що планують змінити вигляд усіх закладів за кілька наступних років.

Мережа фастфуду повідомила про майбутнє оновлення офіційного сайту і підкреслила, що за останній рік зробила "величезні інвестиції" в розробку нового мобільного додатку. Це зміна напряму пов'язана з наслідками пандемії Covid-19.

Масштабний ребрендинг: Burger King повернеться до логотипа з 90-х та змінить упаковки - фото 442298
Масштабний ребрендинг: Burger King повернеться до логотипа з 90-х та змінить упаковки - фото 442299
Масштабний ребрендинг: Burger King повернеться до логотипа з 90-х та змінить упаковки - фото 442301
Масштабний ребрендинг: Burger King повернеться до логотипа з 90-х та змінить упаковки - фото 442297
Масштабний ребрендинг: Burger King повернеться до логотипа з 90-х та змінить упаковки - фото 442302
Масштабний ребрендинг: Burger King повернеться до логотипа з 90-х та змінить упаковки - фото 442300

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Джерело: businessinsider
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