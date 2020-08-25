Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Масштабний космічний вибух потрапив на фото

  • 21
Масштабний космічний вибух потрапив на фото - фото 1

У NASA показали космічний вибух колосальної потужності. За допомогою рентгенівської обсерваторії фахівці зуміли зафіксувати вибух еквівалентний приблизно 10 мільйонам трильйонів водневих бомб. Незвичайний знімок з'явився на офіційній сторінці відомства в Instagram.

На кадрі відображений спалах подвійної зоряної системи V745 Sco. Вона розташована у 25 000 світлових років від Землі. Це подвійна зоряна система, що складається з червоного гіганта і білого карлика. Вони скріплені між собою гравітацією.

І ще: Над Японією зафіксували падіння вогняної білої кулі: відео

Астрономи періодично фіксували в системі нерегулярні спалахи. Один з них зафіксували за допомогою рентгенівської обсерваторії Чандра.

На знімку показали тривимірну модель вибуху, на якій жовтим кольором відзначена вибухова хвиля, викинута вибухом маса – фіолетовим кольором, а практично не порушений вибухом холодний диск – синім.

Фахівці відзначили, що під час вибуху виділилося еквівалентну приблизно 10 мільйонам трильйонів водневих бомб кількість енергії.

Читайте також: Пейзажі Марса показали у новому 4K-відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2067
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 398
ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
  • Вчора, 10:30
  • 2229
Загрузка...
Новини