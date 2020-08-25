Масштабний космічний вибух потрапив на фото

У NASA показали космічний вибух колосальної потужності. За допомогою рентгенівської обсерваторії фахівці зуміли зафіксувати вибух еквівалентний приблизно 10 мільйонам трильйонів водневих бомб. Незвичайний знімок з'явився на офіційній сторінці відомства в Instagram.

На кадрі відображений спалах подвійної зоряної системи V745 Sco. Вона розташована у 25 000 світлових років від Землі. Це подвійна зоряна система, що складається з червоного гіганта і білого карлика. Вони скріплені між собою гравітацією.

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Астрономи періодично фіксували в системі нерегулярні спалахи. Один з них зафіксували за допомогою рентгенівської обсерваторії Чандра.

На знімку показали тривимірну модель вибуху, на якій жовтим кольором відзначена вибухова хвиля, викинута вибухом маса – фіолетовим кольором, а практично не порушений вибухом холодний диск – синім.

Фахівці відзначили, що під час вибуху виділилося еквівалентну приблизно 10 мільйонам трильйонів водневих бомб кількість енергії.

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