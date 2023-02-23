Масштабний експеримент показав, чи ефективно працювати 4 дні на тиждень

Найбільший у світі експеримент у Великій Британії із запровадження чотириденного робочого тижня, показав свої результати. Більшість компаній, які брали в ньому участь, вирішили не повертатись до попереднього графіка роботи.

В експерименті, що тривав із червня по грудень 2022 року, взяли участь 2900 працівників 61 компаній, повідомляє Reuters.

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Вони працювали в середньому 34 години протягом чотирьох днів, отримуючи при цьому ту ж зарплату. І експеримент показав, що продуктивність працівників зовсім не змінилась, навпаки, вони змогли краще поєднувати роботу й особисте життя та рідше звільнятись.

За підсумками експерименту 56 компаній, або 92%, вирішили продовжити таку практику, 18 – на постійній основі.

За даними британської дослідницької організації Autonomy, яка проводила експеримент разом з групою науковців та за підтримки новозеландської групи 4 Day Week Global, дослідження неповного робочого тижня в Британії є наймасштабнішим у світі.

Також видання повідомляє, що для деяких працівників додатковий вихідний став важливішим за зарплату, оскільки 15% сказали, що жодна сума грошей не змусить їх повернутися до п'ятиденного тижня.

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