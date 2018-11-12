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Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії показали з висоти пташиного польоту

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Пожежа у Каліфорнії - фото 1
Пожежа у Каліфорнії / space

Cпутник Landsat 8 показав масштаби лісової пожежі у Каліфорнії, яка отримала назву Camp Fire.

Знімки були зроблені ще 8 листопада. Вогонь поширився досить швидко і практично знищив місто Парадайс на півночі Каліфорнії.

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Деякі ЗМІ повідомляють, що у результаті стихії загинули вже понад 70 осіб.

Нагадаємо, пожежі на півночі Каліфорнії спалахнули в четвер вранці, 8 листопада. Місцева влада повністю евакуювали місто Парадайс і кілька прилеглих населених пунктів.

Пожежа Camp Fire - фото 288228
Пожежа Camp Fire
Пожежа Camp Fire - фото 288229
Пожежа Camp Fire

Пожежа Camp Fire - фото 288230

Пожежа Camp Fire

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Джерело: space
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