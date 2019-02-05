Масштабне оновлення Viber: що змінилося

Viber презентував десяту версію оновлень додатку. Що нового отримали користувачі і як зовнішньо змінився месенджер - читайте далі.

Viber нарешті отримав 10 версію оновлень, яка відчутно змінила не лише інтерфейс месенджера, а й функціонал. Першим, що можна побачити у новому додатку є те, що брендовий фіолетовий колір майже повністю замінив білий. Також творці внесли кілька правок щодо проблем, які раніше виникали з месенджером.

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Що змінило 10 оновлення Viber

Що змінилось у новій версії Viber:

Чати. Оновлення з'єднало і групові, і приватні чати на одній сторінці. Тепер не потрібно переходити в іншу вкладку, щоб відписати. До того ж, така система вже давно працює у Telegram.

Оновлення з'єднало і групові, і приватні чати на одній сторінці. Тепер не потрібно переходити в іншу вкладку, щоб відписати. До того ж, така система вже давно працює у Telegram. Без номера. У налаштуваннях додалась функція "Чат з прихованим номером", яка дозволяє спілкуватись без оприлюднення власних контактних даних.

Також компанія Viber збирається додати групові дзвінки у месенджер, однак поки така можливість ще тестується.

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