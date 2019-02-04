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Instagram дозволить створювати тести: фотофакт

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Instagram тестує відкторини - фото 1
Instagram тестує відкторини

Соцмережа Instagram продовжує розширювати свої функції і зараз тестує можливість створення інтерактивних тестів з варіантами відповідей.

Соцмережа Instagram продовжує розширювати свої функції і зараз тестує можливість створення інтерактивних тестів з варіантами відповідей.

І ще: Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг

Платформа Instagram активно працює над тим, що конкурувати з іншими соцмережами та месенджерами, тому тестує свіжий функціонал. Нещодавно стало відомо, що незабаром в Історіях може з'явитись можливість створювати інтерактивні тести чи вікторини. Кожен користувач матиме можливість зробити опитування, де один з варіантів буде правильним.

Про це розповіла програміст Джейн Вонг на своєму профілі в соцмережі Twitter. Жінка виявила у коді соціальної мережі таємничу функцію. Тому поки невідомо, чи пройде функція етап тестування і з'явиться у вільному доступі.

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Джерело: lifehacker
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