Instagram дозволить створювати тести: фотофакт

Соцмережа Instagram продовжує розширювати свої функції і зараз тестує можливість створення інтерактивних тестів з варіантами відповідей.

Соцмережа Instagram продовжує розширювати свої функції і зараз тестує можливість створення інтерактивних тестів з варіантами відповідей.

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Платформа Instagram активно працює над тим, що конкурувати з іншими соцмережами та месенджерами, тому тестує свіжий функціонал. Нещодавно стало відомо, що незабаром в Історіях може з'явитись можливість створювати інтерактивні тести чи вікторини. Кожен користувач матиме можливість зробити опитування, де один з варіантів буде правильним.

Про це розповіла програміст Джейн Вонг на своєму профілі в соцмережі Twitter. Жінка виявила у коді соціальної мережі таємничу функцію. Тому поки невідомо, чи пройде функція етап тестування і з'явиться у вільному доступі.

Instagram is working on Quiz Stickers pic.twitter.com/H8Iw6egzDt — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 лютого 2019 р.

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