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Масштабна перевірка розвіяла важливий міф про алкоголь

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Вплив алкоголю - фото 1
Вплив алкоголю / pexels

Після проведення масштабної перевірки експерти ООН розвіяли міф про "корисність" для організму вживання малих доз алкоголю.

"Ми можемо дуже чітко заявити, що негативні ефекти від спиртного зникають тільки в тому випадку, якщо кількість випитого прагне до нуля. Розвіяно міф про те, що одна-дві порції алкоголю корисні для здоров'я", – заявила Еммауела Гакіду з університету Вашингтона.

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Алкоголь негативно впливає на здоров'я - фото 272060
Алкоголь негативно впливає на здоров'я

За її словами, з цією метою була проведена масштабна перевірка міфів про алкоголь, які є на сьогоднішній день. У зв'язку з цим вони зібрали статистку по зловживанню алкоголем в 195 країнах світу за останню чверть століття.

Згідно результатів, вживання невеликих порцій алкоголю збільшує загрозу передчасної смерті від проблем з серцем, раку або нещасних випадків.

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Джерело: thelancet
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