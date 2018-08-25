Масштабна перевірка розвіяла важливий міф про алкоголь

Після проведення масштабної перевірки експерти ООН розвіяли міф про "корисність" для організму вживання малих доз алкоголю.

"Ми можемо дуже чітко заявити, що негативні ефекти від спиртного зникають тільки в тому випадку, якщо кількість випитого прагне до нуля. Розвіяно міф про те, що одна-дві порції алкоголю корисні для здоров'я", – заявила Еммауела Гакіду з університету Вашингтона.

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Алкоголь негативно впливає на здоров'я

За її словами, з цією метою була проведена масштабна перевірка міфів про алкоголь, які є на сьогоднішній день. У зв'язку з цим вони зібрали статистку по зловживанню алкоголем в 195 країнах світу за останню чверть століття.

Згідно результатів, вживання невеликих порцій алкоголю збільшує загрозу передчасної смерті від проблем з серцем, раку або нещасних випадків.

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