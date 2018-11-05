В Єрусалимі збулося третє пророцтво про кінець світу: відео

В Ізраїлі збулося третє пророцтво з Біблії, яке нібито попереджає про наближення Апокаліпсису.

Як стверджують віруючі, йдеться про змію, яка проповзла по стіні плачу в Єрусалимі.

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Багато очевидців події говорять, що нічого зловісного в цьому явищі не було – рептилія просто полювала на голуба. При цьому знавці священного писання іудаїзму – Тори – впевнені, що ця змія стала вже третім свідченням наближається Апокаліпсису.

Ще одною ознакою стало те, що в жовтні ізраїльський фотограф побачив живу рибу у Мертвому морі. Це збулось пророкуванням пророка Єзекіїля про появу життя в мертвих водах перед кінцем часів, як вважають багато вірян.

За місяць до цього в Ізраїлі народилося теля червоного кольору, яке згадується в Торі. Для прихильників іудаїзму червона корова займає центральне місце в прогнозі "кінця часів".

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