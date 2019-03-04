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8 березня Голос країни

Масляна 2019: гарні привітання і картинки з Масляною українською

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З Масляною! - фото 1
З Масляною!

Масляна 2019 розпочинається 4 березня і традиційно триватиме тиждень. Зібрали для вас красиві привітання з Масляною українською мовою, які потішать ваших близьких!

Масляна – веселе, смачне та гамірне свято, яке потребує особливих привітань. Традиційно, українці святкуватимуть її аж шість днів – з 4 по 10 березня. Оскільки Масляну святкують в останній тиждень перед початком Великого посту, вона є можливістю вдосталь повеселитися та поїсти смаколиків.

Це цікаво: Коли Великий піст 2019: дата початку і завершення

Привітайте рідних та друзів із цим світлим тижнем, та не забувайте, що Масляна – це не російське свято, адже воно виникло на території України. Ось красиві привітання з Масляною на українській мові, які стануть вам у пригоді.

Привітання з Масляною 2019 у віршах

***

Масляну святкували,
Люту зиму проводжали.
Були танці, були співи
Та й млинці усім на диво.
Ой, яке ж то гарне свято –
Вас дозвольте привітати!

***

Збирайся народ!
Заводь хоровод,
Їж, гуляй і танцюй
Веселися від душі!
Масляна до нас йде
І млинці нам несе!
Млинець з маслом і сметаною,
Що ж ще для щастя треба?!
Налітай! Не соромся!
Вдосталь стравою насолоджуйся!

***

Я хочу вам побажати
В Масницю цю
Яскраво жити та поживати,
Краще за всіх на світі.
І везіння вам зараз
Щиро бажаю,
Щоб кожен день і годину
Жити, не сумуючи!

***

Це свято до нас йде
Ранньою весною,
Скільки радощів несе
Воно завжди з собою!
Крижані гори чекають,
І сніжок виблискує,
Санки з гірок вниз біжать,
Сміх не замовкає.
Аромат млинців
Чудовий і святковий,
На млинці друзів кличемо,
Будемо їсти їх разом.
Гучно, весело пройде
Сирна Седмиця,
А за нею – Великий піст,
Час, щоб молитися.

***

Від душі вас вітаємо
І сердечно запрошуємо:
Всі турботи киньте,
Приходьте в гості,
Прямо до нашого ганку
До нас на Маслянку.
Переконайтеся самі:
Почастуємо млинцями,
На сметані пампушками,
Пирогами пишними,
Лютому – помахаємо,
Березень привітаємо.

Прикольні вірші на Масляну

***

Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масляної
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
І млинці зі сметаною,
Щоб як пити – то не гірко,
Їсти – в роті тане!

***

Сьогодні день святковий,
Сьогодні день Масляної!
Млинці їжте та гуляйте,
Та один одного поздоровляйте!
Ну а я всім вам бажаю
Щастя і любові без краю,
Не хворіти, і не хандрити
І сто років ще гудіти!

***

Як на масляному тижні
З печі млинці летіли!
З пилу, з жару, з печі,
Всі рум'яні і гарячі!
Масниця, пригощай!
Всім млинці подавай.
З пилу, з жару – розбирайте!
Похвалить не забувайте.

Веселе відео привітання:

Короткі СМС вітання на Масляну

***

Хай Масляна з млинцями
Принесе в ваш дім цунамі:
Багато радості, старання,
Добра і процвітання!

***

З Масницею вітаю
І достатку вам бажаю,
І в хаті, і на дворі,
У золоті і в сріблі!

***

Ти на Масницю їж,
Ти на Масницю пий –
Щоб весело жилося,
Щоб хотілося й моглося!

***

З Масницею вітаю!
В цей день тобі бажаю
Багато сміху, багато жартів,
Багато радісних хвилинок!
Радій і не сумуй,
І друзів не забувай!

***

Бажаю вам за стіл присісти,
Млинців смачних з ікрою з'їсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощальний день простити.

***

Рідних, знайомих пригощай,
Образи людям всім прощай.
Бажаємо в ці дні не злитися,
Бути добрим і більше веселитися!

***

Масляна до нас прийшла,
Радість людям принесла,
Ну а ми прийдемо з млинцями,
Зустріти свято разом з вами!

***

Нехай у твоєму домі вирує весна,
Усім ми сьогодні бажаєм добра!
Різних млинців бажаєм скуштувати,
Запрошуєм святкувати разом з нами!

***

Зиму проводжай і весну зустрічай
Смачними млинцями всіх ти пригощай.
З масельничкою привітай всіх друзів своїх.
Попроси пробачення і прости всіх їх.

Прикольне відео з побажаннями:

Веселі поздоровлення з Масницею у прозі

***

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

***

Масляна – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!

***

Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом! Живи, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя!

***

Вітаю з Масницею! Бажаю тобі життя солодкого і смачного, як млинці з медом. Нехай воно буде таким ж блискучим, як млинці з маслом. І нехай поруч з тобою завжди будуть лише дорогі, як млинці з ікрою, люди.

***

Гряде Великий піст, так нехай же веселощів Масляної запам'ятаються до наступних святок. Бжаю, щоб у вас Масниця пройшла, як по маслу. Зі щедрою веселою Масляною!

***

Бажаємо вам на Масницю щастя та радісних клопотів. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло, як по маслу, було легке і насичене цікавими моментами. З святами вас!

***

Вітаємо з Масницею! Вітаємо з весною, з яскравим сонечком, чистим небом, з народним гулянням і веселощами! Нехай у ці дні і цілий рік у вашій душі цвіте і пахне весна! Нехай навколишній світ буде добрим і сонячним, нехай у вас з’являться нові друзі, а старі стануть ще ближчими і ріднішішими! Любові вам і взаєморозуміння, веселих свят і успішних буднів, краси й теплоти у стосунках, радості буття і столів, ламаючихся від страв!

Красива пісня на свято:

Картинки і листівки з Масницею

Масляна 2019: гарні привітання і картинки з Масляною українською - фото 311422

Масляна 2019: гарні привітання і картинки з Масляною українською - фото 311423

Масляна 2019: гарні привітання і картинки з Масляною українською - фото 311424

Масляна 2019: гарні привітання і картинки з Масляною українською - фото 311425

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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