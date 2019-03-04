Масляна 2019: гарні привітання і картинки з Масляною українською

Масляна 2019 розпочинається 4 березня і традиційно триватиме тиждень. Зібрали для вас красиві привітання з Масляною українською мовою, які потішать ваших близьких!

Масляна – веселе, смачне та гамірне свято, яке потребує особливих привітань. Традиційно, українці святкуватимуть її аж шість днів – з 4 по 10 березня. Оскільки Масляну святкують в останній тиждень перед початком Великого посту, вона є можливістю вдосталь повеселитися та поїсти смаколиків.

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Привітайте рідних та друзів із цим світлим тижнем, та не забувайте, що Масляна – це не російське свято, адже воно виникло на території України. Ось красиві привітання з Масляною на українській мові, які стануть вам у пригоді.

Привітання з Масляною 2019 у віршах

***

Масляну святкували,

Люту зиму проводжали.

Були танці, були співи

Та й млинці усім на диво.

Ой, яке ж то гарне свято –

Вас дозвольте привітати!

***

Збирайся народ!

Заводь хоровод,

Їж, гуляй і танцюй

Веселися від душі!

Масляна до нас йде

І млинці нам несе!

Млинець з маслом і сметаною,

Що ж ще для щастя треба?!

Налітай! Не соромся!

Вдосталь стравою насолоджуйся!

***

Я хочу вам побажати

В Масницю цю

Яскраво жити та поживати,

Краще за всіх на світі.

І везіння вам зараз

Щиро бажаю,

Щоб кожен день і годину

Жити, не сумуючи!

***

Це свято до нас йде

Ранньою весною,

Скільки радощів несе

Воно завжди з собою!

Крижані гори чекають,

І сніжок виблискує,

Санки з гірок вниз біжать,

Сміх не замовкає.

Аромат млинців

Чудовий і святковий,

На млинці друзів кличемо,

Будемо їсти їх разом.

Гучно, весело пройде

Сирна Седмиця,

А за нею – Великий піст,

Час, щоб молитися.

***

Від душі вас вітаємо

І сердечно запрошуємо:

Всі турботи киньте,

Приходьте в гості,

Прямо до нашого ганку

До нас на Маслянку.

Переконайтеся самі:

Почастуємо млинцями,

На сметані пампушками,

Пирогами пишними,

Лютому – помахаємо,

Березень привітаємо.

Прикольні вірші на Масляну

***

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масляної

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

І млинці зі сметаною,

Щоб як пити – то не гірко,

Їсти – в роті тане!

***

Сьогодні день святковий,

Сьогодні день Масляної!

Млинці їжте та гуляйте,

Та один одного поздоровляйте!

Ну а я всім вам бажаю

Щастя і любові без краю,

Не хворіти, і не хандрити

І сто років ще гудіти!

***

Як на масляному тижні

З печі млинці летіли!

З пилу, з жару, з печі,

Всі рум'яні і гарячі!

Масниця, пригощай!

Всім млинці подавай.

З пилу, з жару – розбирайте!

Похвалить не забувайте.

Веселе відео привітання:

Короткі СМС вітання на Масляну

***

Хай Масляна з млинцями

Принесе в ваш дім цунамі:

Багато радості, старання,

Добра і процвітання!

***

З Масницею вітаю

І достатку вам бажаю,

І в хаті, і на дворі,

У золоті і в сріблі!

***

Ти на Масницю їж,

Ти на Масницю пий –

Щоб весело жилося,

Щоб хотілося й моглося!

***

З Масницею вітаю!

В цей день тобі бажаю

Багато сміху, багато жартів,

Багато радісних хвилинок!

Радій і не сумуй,

І друзів не забувай!

***

Бажаю вам за стіл присісти,

Млинців смачних з ікрою з'їсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощальний день простити.

***

Рідних, знайомих пригощай,

Образи людям всім прощай.

Бажаємо в ці дні не злитися,

Бути добрим і більше веселитися!

***

Масляна до нас прийшла,

Радість людям принесла,

Ну а ми прийдемо з млинцями,

Зустріти свято разом з вами!

***

Нехай у твоєму домі вирує весна,

Усім ми сьогодні бажаєм добра!

Різних млинців бажаєм скуштувати,

Запрошуєм святкувати разом з нами!

***

Зиму проводжай і весну зустрічай

Смачними млинцями всіх ти пригощай.

З масельничкою привітай всіх друзів своїх.

Попроси пробачення і прости всіх їх.

Прикольне відео з побажаннями:

Веселі поздоровлення з Масницею у прозі

***

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

***

Масляна – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!

***

Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом! Живи, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя!

***

Вітаю з Масницею! Бажаю тобі життя солодкого і смачного, як млинці з медом. Нехай воно буде таким ж блискучим, як млинці з маслом. І нехай поруч з тобою завжди будуть лише дорогі, як млинці з ікрою, люди.

***

Гряде Великий піст, так нехай же веселощів Масляної запам'ятаються до наступних святок. Бжаю, щоб у вас Масниця пройшла, як по маслу. Зі щедрою веселою Масляною!

***

Бажаємо вам на Масницю щастя та радісних клопотів. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло, як по маслу, було легке і насичене цікавими моментами. З святами вас!

***

Вітаємо з Масницею! Вітаємо з весною, з яскравим сонечком, чистим небом, з народним гулянням і веселощами! Нехай у ці дні і цілий рік у вашій душі цвіте і пахне весна! Нехай навколишній світ буде добрим і сонячним, нехай у вас з’являться нові друзі, а старі стануть ще ближчими і ріднішішими! Любові вам і взаєморозуміння, веселих свят і успішних буднів, краси й теплоти у стосунках, радості буття і столів, ламаючихся від страв!

Красива пісня на свято:

Картинки і листівки з Масницею

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