На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Масляна 2019: гарні привітання і картинки з Масляною українською
-
- 145
Масляна 2019 розпочинається 4 березня і традиційно триватиме тиждень. Зібрали для вас красиві привітання з Масляною українською мовою, які потішать ваших близьких!
Масляна – веселе, смачне та гамірне свято, яке потребує особливих привітань. Традиційно, українці святкуватимуть її аж шість днів – з 4 по 10 березня. Оскільки Масляну святкують в останній тиждень перед початком Великого посту, вона є можливістю вдосталь повеселитися та поїсти смаколиків.
Це цікаво: Коли Великий піст 2019: дата початку і завершення
Привітайте рідних та друзів із цим світлим тижнем, та не забувайте, що Масляна – це не російське свято, адже воно виникло на території України. Ось красиві привітання з Масляною на українській мові, які стануть вам у пригоді.
Привітання з Масляною 2019 у віршах
***
Масляну святкували,
Люту зиму проводжали.
Були танці, були співи
Та й млинці усім на диво.
Ой, яке ж то гарне свято –
Вас дозвольте привітати!
***
Збирайся народ!
Заводь хоровод,
Їж, гуляй і танцюй
Веселися від душі!
Масляна до нас йде
І млинці нам несе!
Млинець з маслом і сметаною,
Що ж ще для щастя треба?!
Налітай! Не соромся!
Вдосталь стравою насолоджуйся!
***
Я хочу вам побажати
В Масницю цю
Яскраво жити та поживати,
Краще за всіх на світі.
І везіння вам зараз
Щиро бажаю,
Щоб кожен день і годину
Жити, не сумуючи!
***
Це свято до нас йде
Ранньою весною,
Скільки радощів несе
Воно завжди з собою!
Крижані гори чекають,
І сніжок виблискує,
Санки з гірок вниз біжать,
Сміх не замовкає.
Аромат млинців
Чудовий і святковий,
На млинці друзів кличемо,
Будемо їсти їх разом.
Гучно, весело пройде
Сирна Седмиця,
А за нею – Великий піст,
Час, щоб молитися.
***
Від душі вас вітаємо
І сердечно запрошуємо:
Всі турботи киньте,
Приходьте в гості,
Прямо до нашого ганку
До нас на Маслянку.
Переконайтеся самі:
Почастуємо млинцями,
На сметані пампушками,
Пирогами пишними,
Лютому – помахаємо,
Березень привітаємо.
Прикольні вірші на Масляну
***
Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масляної
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
І млинці зі сметаною,
Щоб як пити – то не гірко,
Їсти – в роті тане!
***
Сьогодні день святковий,
Сьогодні день Масляної!
Млинці їжте та гуляйте,
Та один одного поздоровляйте!
Ну а я всім вам бажаю
Щастя і любові без краю,
Не хворіти, і не хандрити
І сто років ще гудіти!
***
Як на масляному тижні
З печі млинці летіли!
З пилу, з жару, з печі,
Всі рум'яні і гарячі!
Масниця, пригощай!
Всім млинці подавай.
З пилу, з жару – розбирайте!
Похвалить не забувайте.
Веселе відео привітання:
Короткі СМС вітання на Масляну
***
Хай Масляна з млинцями
Принесе в ваш дім цунамі:
Багато радості, старання,
Добра і процвітання!
***
З Масницею вітаю
І достатку вам бажаю,
І в хаті, і на дворі,
У золоті і в сріблі!
***
Ти на Масницю їж,
Ти на Масницю пий –
Щоб весело жилося,
Щоб хотілося й моглося!
***
З Масницею вітаю!
В цей день тобі бажаю
Багато сміху, багато жартів,
Багато радісних хвилинок!
Радій і не сумуй,
І друзів не забувай!
***
Бажаю вам за стіл присісти,
Млинців смачних з ікрою з'їсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощальний день простити.
***
Рідних, знайомих пригощай,
Образи людям всім прощай.
Бажаємо в ці дні не злитися,
Бути добрим і більше веселитися!
***
Масляна до нас прийшла,
Радість людям принесла,
Ну а ми прийдемо з млинцями,
Зустріти свято разом з вами!
***
Нехай у твоєму домі вирує весна,
Усім ми сьогодні бажаєм добра!
Різних млинців бажаєм скуштувати,
Запрошуєм святкувати разом з нами!
***
Зиму проводжай і весну зустрічай
Смачними млинцями всіх ти пригощай.
З масельничкою привітай всіх друзів своїх.
Попроси пробачення і прости всіх їх.
Прикольне відео з побажаннями:
Веселі поздоровлення з Масницею у прозі
***
Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.
***
Масляна – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!
***
Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом! Живи, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя!
***
Вітаю з Масницею! Бажаю тобі життя солодкого і смачного, як млинці з медом. Нехай воно буде таким ж блискучим, як млинці з маслом. І нехай поруч з тобою завжди будуть лише дорогі, як млинці з ікрою, люди.
***
Гряде Великий піст, так нехай же веселощів Масляної запам'ятаються до наступних святок. Бжаю, щоб у вас Масниця пройшла, як по маслу. Зі щедрою веселою Масляною!
***
Бажаємо вам на Масницю щастя та радісних клопотів. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло, як по маслу, було легке і насичене цікавими моментами. З святами вас!
***
Вітаємо з Масницею! Вітаємо з весною, з яскравим сонечком, чистим небом, з народним гулянням і веселощами! Нехай у ці дні і цілий рік у вашій душі цвіте і пахне весна! Нехай навколишній світ буде добрим і сонячним, нехай у вас з’являться нові друзі, а старі стануть ще ближчими і ріднішішими! Любові вам і взаєморозуміння, веселих свят і успішних буднів, краси й теплоти у стосунках, радості буття і столів, ламаючихся від страв!
Красива пісня на свято:
Картинки і листівки з Масницею
Читайте також: Найкращі картинки з 8 березня 2019 українською
-
20:22Безрамковий і з висувною камерою: як виглядатиме OnePlus 7
-
20:00Ось що провокує зайва вага
-
19:55Citroen створила повнопривідний кемпер для велолюбителів
-
19:42Названо найдорожчі бренди одягу у світі
-
19:30Анна Трінчер - Школа: вийшов кліп із зірками серіалу Школа
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
19:27Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії
-
19:13Науковці назвали заняття, яке зміцнить ваш сон
-
18:58Представлено рейтинг найдорожчих розмитнених евроблях
-
18:44Безмежний Meizu Zero виявився нікому не потрібним
-
18:30Як приготувати лаваш за 15 хвилин: прості рецепти смачних начинок
-
18:12Банальні подарунки на 8 березня, які розчарують майже кожну жінку
-
17:57Українську телеведучу розкритикували через целюліт: фотофакт
-
17:43Учені розповіли, як телевізор впливає на розумові здібності
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:38Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди)
-
17:29Названо титул майбутньої дитини Меган Маркл і принца Гаррі
-
17:13Маніяк чи Джокер: Рамі Малек став зіркою мемів
-
16:55Озеро в Мельбурні стало рожевого кольору: з'явилися знімки
-
16:43Автомобілі Volvo отримають суттєве обмеження у швидкості, і ось чому
-
16:25ТОП 7 пісень The Prodigy, під які танцював кожен
-
16:15Один в один: мережу підкорили фотопародії на відомих зірок
-
15:52Фахівці підрахували собівартість Samsung Galaxy S10 Plus
-
15:29Науковці створили очні каплі, які дозволяють людині бачити у темряві
-
15:15Не впізнати: Шарліз Терон зачарувала фанатів стрункою фігурою
-
19:30Анна Трінчер - Школа: вийшов кліп із зірками серіалу Школа
-
18:12Банальні подарунки на 8 березня, які розчарують майже кожну жінку
-
12:16Найкращі популярні пісні тижня: плейлист для гарного настрою
-
10:15Як правильно зберігати зимові речі: прості поради
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку
- 03 березня
-
21:55Затверджено нові правила футболу: що змінилося
-
19:21ТІК – Циклони: новий кліп у стилі передвиборчого екшну підірвав мережу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
-
15:16Названо каші, користь яких сильно переоцінюють
-
12:53Україні пригрозили скасуванням безвізу: у чому справа
-
09:18Названа одна з головних складових щасливих стосунків
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 3 березня: точний прогноз
- 02 березня
-
21:53Експерти розповіли, як на вас впливає перегляд порно
-
19:23Настя Каменських і Наталя Могилевська стали жертвами критики своїх фанів (18+)
-
17:22Науковці розповіли, скільки можна випити пива без шкоди для здоров'я
-
14:16Скільки професій існує в Україні: несподівана цифра
-
12:24Свіжі рок-пісні тижня: плейлист драйвової музики
-
10:31Привітання з Днем ангела Мар'яни: побажання і картинки на іменини
-
08:33Як припаркуватися, не зачепивши бампером бордюр
- 01 березня
-
23:00Ліга сміху 5 сезон 1 гра: дивіться прем’єрний випуск улюбленого шоу
-
22:25Приготуйте ці котлети і ви забудете про всі інші: елементарний рецепт
-
19:50Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
-
17:51Динамо – Челсі: ціни квитків на матч Ліги Європи зашкалюють
-
15:23Анекдоти про перший день весни: актуальні жарти про погоду
-
12:10Погода на березень 2019 в Україні: прогноз, коли буде потепління