Коронавірус проти весілля: у Римі наречені влаштували акцію протесту

У Римі близько 15 жінок у білих сукнях влаштували акцію протесту проти відтермінування їхніх шлюбів. Винним у цьому, звичайно ж, є коронавірус, який вніс корективи у життя мільйонів людей по всьому світу.

Наречені зібралися біля фонтану Треві, у них у руках були білі парасольки, на обличчях – захисні маски, а в руках – плакати з написами "Весілля без обмежень", "Ви зруйнували наші шлюби" і "Церковні двері закриті для весіль".

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Акцію назвали "Флешмоб самотніх або незаміжніх". Її організатор – італійська Весільна асоціація. Відзначається, що до протесту приєдналися і працівники весільної індустрії, яка дуже сильно постраждала через карантин.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавірусу на початку березня в Італії ввели карантин. Усі масові заходи, в тому числі і шлюбні церемонії, проводити заборонили. Однак мерія Риму зробила виняток для тих, хто ще до блокування забронював громадянську, а не церковну весільну церемонію. Але приходити туди дозволили тільки молодятам.

Зараз в Італії, як повідомляє Daily Mail, можна проводити і церковні церемонії, однак є обмеження на кількість людей. При цьому наголошується, що весілля в Італії – дуже масові заходи, куди часто з'їжджається величезна кількість гостей.

Крім того, всі учасники весільної церемонії повинні дотримуватися правил соціального дистанціювання і носити маски та рукавички. А на вході до церкви повинні бути гелі для дезінфекції.

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