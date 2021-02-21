Цей простий напій допомагає зменшити стрес і тривожність

Чимало людей рятуються від шквалу негативних емоцій алкогольними напоями, однак насправді така звичка лише погіршує ситуацію. Тому експерти розповіли, що варто пити, щоб позбутись наслідків стресу.

Тривожний стан та депресія є доволі популярними проблемами мільйонів людей, адже не так легко впоратись з навантаженнями на нервову систему. Тому не дивно, що науковці вирішили визначити, які напої допомагають нівелювати вплив стресу на організм. Виявилось, що звичайний чай з розмарином дозволяє повернутись до нормального стану.

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Чай з розмарином не тільки покращує настрій, а й зміцнює пам'ять. А дослідження довели, що він дуже корисний у боротьбі з депресією та тривожністю, адже заспокійливо впливає на психіку.

Учені також виявили, що позитивний ефект проявляється, якщо пити такий чай регулярно, приміром, упродовж місяця. Не варто забувати і про те, що чай з розмарином багатий на антиоксиданти та має протизапальні властивості. Тому він знижує шанси захворіти, а також регулює рівень цукру в крові. Дієтологи ж відзначають, що напій нормалізує роботу кишківника та допомагає схуднути.

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