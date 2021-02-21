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Цей простий напій допомагає зменшити стрес і тривожність

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Цей простий напій допомагає зменшити стрес і тривожність - фото 1

Чимало людей рятуються від шквалу негативних емоцій алкогольними напоями, однак насправді така звичка лише погіршує ситуацію. Тому експерти розповіли, що варто пити, щоб позбутись наслідків стресу.

Тривожний стан та депресія є доволі популярними проблемами мільйонів людей, адже не так легко впоратись з навантаженнями на нервову систему. Тому не дивно, що науковці вирішили визначити, які напої допомагають нівелювати вплив стресу на організм. Виявилось, що звичайний чай з розмарином дозволяє повернутись до нормального стану.

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Чай з розмарином не тільки покращує настрій, а й зміцнює пам'ять. А дослідження довели, що він дуже корисний у боротьбі з депресією та тривожністю, адже заспокійливо впливає на психіку.

Цей простий напій допомагає зменшити стрес і тривожність - фото 448647

Учені також виявили, що позитивний ефект проявляється, якщо пити такий чай регулярно, приміром, упродовж місяця. Не варто забувати і про те, що чай з розмарином багатий на антиоксиданти та має протизапальні властивості. Тому він знижує шанси захворіти, а також регулює рівень цукру в крові. Дієтологи ж відзначають, що напій нормалізує роботу кишківника та допомагає схуднути.

Цей простий напій допомагає зменшити стрес і тривожність - фото 448648

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Джерело: medikforum
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