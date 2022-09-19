Колишня дівчина Ілона Маска пустила з молотка старі речі мільярдера

Дженніфер Гвінн, яка зустрічалася ще з юним Ілоном Маском, змогла продати його старі фотографії та речі за кругленьку суму. Колишня дівчина американського мільярдера влаштувала аукціон.

Як пише Boston Globe, колишня кохана Ілона Маска Дженніфер Гвінн змогла пустити з молотка старі речі підприємця та винахідника за понад 165 тисяч доларів.

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Фінальний день онлайн-аукціону, за даними журналістів, проходив у середу, 14 вересня, а ставки на фотографії й інші речі Ілона Маска лише зростали.

Фотографії, листівка з автографом, намисто. Учасники торгів заплатили загалом 165265 доларів за предмети з колекції Гвінн, яка містить фотографії Маска в будинку її мами в Норт-Провіденс. Гвінн отримає левову частку — 132 тисячі або так звану ціну з молотка, – йдеться у повідомленні.

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