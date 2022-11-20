Маск відновив профіль Трампа у Twitter: як відреагував експрезидент США

Ілон Маск вирішив не гаяти час після придбання Twitter, тож повернув профіль Трампа на платформі. Як це трапилось та як відреагував колишній американський президент - читайте далі.

Відомий підприємець та мільярдер Ілон Маск влаштував чергове масштабне голосування у Twitter щодо того, чи варто відновлювати сторінку Дональда Трампа. І більшість користувачів виступили за цю ідею, пише Reuters.

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Загалом у голосуванні взяли участь понад 15 мільйонів користувачів, з яких 51,8% проголосували за поновлення профілю колишнього американського лідера.

Люди висловились, Трампа відновлено, – зазначив Маск, додавши латинський вираз "Vox Populi, Vox Dei" (голос народу – голос Божий).

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

І за рекордний час сторінка Трампа зібрала близько 86 мільйонів підписників. Зауважимо, що до блокування Дональд має понад 88 мільйонів прихильників на платформі. Та 8 січня 2021 року у Twitter прийняли рішення видалити сторінку політика через підбурювання до насильства.

Та стрімкий ріст підписників і несподіваний жест від Ілона Маска не викликали захвату у самого Трампа.

Я не бачу для цього жодних причин, – сказав колишній президент журналістам щодо повернення у соцмережу. – У них чимало проблем, у Twitter. Ви бачите, що відбувається. Може, у них все вдасться, а може й ні".

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