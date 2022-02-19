Маск би плакав: брутальний блогер створив крихітну версію Tesla Cybertruck

Американський YouTube-блогер Джинджер Біллі опублікував на своєму каналі відеоролик. У ньому він продемонстрував власноруч створену репліку електричного пікапа Tesla Cybertruck.

За його словами, він утомився чекати появи на дорогах загального користування реального електрокара, тому вирішив побудувати свою версію, яку назвав Tesler Sibertruck. Крім ідентичного дизайну, транспортний засіб має низку "інноваційних" рішень, які можна побачити на відео.

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Джинджер Біллі побудував копію електропікапа з дерев'яного кутастого каркасу, який обшив металевими панелями. Усередині він встановив планшет замість мультимедійної системи, а місце панелі приладів зайняла видрукована фотографія. Судячи з ролика, пересіченою місцевістю машина мчить, як справжній позашляховик.

Серед інших "інноваційних" рішень – "розумні" двері із магнітними замками. За словами блогера, машину не здатні виявити поліцейські радари, оскільки її кузов виконаний з відбиваючого матеріалу, яким покривають винищувачі F-22 Raptor.

Завдяки неймовірному крутному моменту спеціальні покришки автомобіля здатні, буквально, вгризатися в асфальт. Але найголовнішою технологією, на думку автора, стала інноваційна система безпеки – звичайна подушка, закріплену на кермі.

Торішнього серпня чергові умільці побудували копію Tesla Cybertruck зі звичайної фанери. Незграбна репліка отримала назву Plybertruck.

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