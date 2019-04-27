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Маша Єфросиніна зворушила мережу ніжнішим кадром з сином

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Маша Єфросиніна - фото 1
Маша Єфросиніна / instagram

Українська телеведуча Маша Єфросиніна влаштувала "сімейні дні" і поділилася з шанувальниками зворушливим знімком. Підписники засипали зірку захопленими коментарями.

Так, зірка телеекранів Маша Єфросиніна на цей раз опублікувала фото зі своїм сином Сашком. Хлопчику у серпні цього року виповниться 5 років. На своїй сторінці в Instagram ведуча запостила справді дуже душевний знімок з хлопчиком, пронизаний любов'ю і ніжністю.

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На фото Сашу обіймає його зіркова мама. Хлопчик також ніжно обіймає маму. При цьому на знімку він трохи чимось засмучений. Так що, можливо, Єфросиніна його заспокоює.

"Як же іноді хочеться, щоб час зупинився", – підписала емоційне фото телеведуча.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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