Маша Єфросиніна поділилася сімейним відео з сином

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як вона проводить час з дітьми.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливе відео зі своїм маленьким сином Олександром. Чотирирічний хлопчик читає книжку "Про День народження білочки".

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"Поки Саня на зубок переказує зміст однієї книги, бурмочучи його собі під ніс, я вголос читаю йому іншу (у нас добре зараз "заходить" на слух "Незнайка". Або ж читаю йому в сто перший раз його улюблену книженцію в ролях. І син щасливий, і мати прокачує акторську форму", – написала артистка.

Також Єфросиніна зазначила, що всім, хто запитує, що дарувати її дітям на свята, вона каже – книги!

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