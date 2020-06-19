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Маша Єфросиніна з букетом червоних маків зачарувала мережу

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Маша Єфросиніна - фото 1
Маша Єфросиніна / instagram

Телеведуча Маша Єфросиніна, яку часто називають українською Монікою Беллуччі, показала нове літнє фото. Шанувальники у захваті від краси жінки!

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram.

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Цього разу 41-річна Маша Єфросиніна, яка нещодавно поділилася з шанувальниками своїми ранковими ритуалами для краси і здоров'я, опублікувала в Instagram яскравий і щасливий кадр. Зірка зазначила, що іноді для радості потрібно зовсім мало.

На знімку Маша постала в стильному і жіночому образі – довгій білій сукні вільного крою з вишивкою внизу. В руках вона тримає вазу з квітами маку і променисто усміхається. "Іноді просто потрібні квіти", – підписала пост Єфросиніна. Фоловери Маші не пройшли повз і залишили їй безліч компліментів та коментарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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