Маша Єфросиніна захопила селфі без макіяжу

Артистка Маша Єфросиніна виклала фото в новому іміджі. Шанувальники оцінили вигляд Маші!

На знімку Єфросиніна постала без грама косметики на обличчі і в червоному піджаку.

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Ведуча вже не раз відзначала, що цілком задоволена своєю зовнішністю і не боїться ділитися кадрами без макіяжу. У підписі до фото Маша подякувала шанувальникам за підтримку і розуміння, яке вони надали їй після виходу інтерв'ю з Раміною Есхакзай, в якому вона розговорилася про стосунки з чоловіком і про боді-позитив.

"Дівчатка і хлопчики, просто хочу сказати всім вам спасибі! За розуміння, підтримку і те, що поділяєте мою позицію і погляди на важливі речі!" – написала Єфросиніна. Фоловери оцінили щирість і натуральну красу зірки і залишили їй багато захоплених коментарів.

Маша Єфросиніна

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