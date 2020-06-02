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Коронавірус Карантин

Маша Єфросиніна захопила селфі без макіяжу

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Єфросиніна - фото 1
Єфросиніна / instagram

Артистка Маша Єфросиніна виклала фото в новому іміджі. Шанувальники оцінили вигляд Маші!

На знімку Єфросиніна постала без грама косметики на обличчі і в червоному піджаку.

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Ведуча вже не раз відзначала, що цілком задоволена своєю зовнішністю і не боїться ділитися кадрами без макіяжу. У підписі до фото Маша подякувала шанувальникам за підтримку і розуміння, яке вони надали їй після виходу інтерв'ю з Раміною Есхакзай, в якому вона розговорилася про стосунки з чоловіком і про боді-позитив.

"Дівчатка і хлопчики, просто хочу сказати всім вам спасибі! За розуміння, підтримку і те, що поділяєте мою позицію і погляди на важливі речі!" – написала Єфросиніна. Фоловери оцінили щирість і натуральну красу зірки і залишили їй багато захоплених коментарів.

Маша Єфросиніна - фото 407754
Маша Єфросиніна

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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