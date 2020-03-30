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Карантин Коронавірус

Маша Єфросиніна показала, як проводить карантин у сімейному колі

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Маша Єфросиніна - фото 1
Маша Єфросиніна / instagram

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила урізноманітнити карантин і виїхала з сім'єю на дачу. Атмосферним фото зірка поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram.

До речі, Маша Єфросиніна знайшла оригінальний спосіб відзначити день народження чоловіка Тимура (23 березня він відсвяткував ювілей – 45 років) – ведуча поїхала з іменинником в ліс, де вони пили чай з термоса і ласували хлібцями на свіжому повітрі. Тож Маша вирішила продовжити прекрасну традицію пікніків на природі і поїхала на дачу, де влаштувала справжнє застілля з шашликом.

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Зірка телеекранів похизувалася апетитним дачним столом. Маша одягнена комфортно і стильно – спортивні штани, зручний бомбер і біла толстовка з масивними кросівками в тон. Вона нарізає огірки за столом, а поруч в очікуванні ласощі причаївся песик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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