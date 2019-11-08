Маша Єфросиніна вразила шанувальників вишуканим прозорим нарядом

Українська телеведуча Маша Єфросиніна часто вражає шанувальників бездоганним почуттям стилю, з'являючись на публіці в ефектних нарядах. На цей раз теледіва також прийшла на захід в розкішній сукні ніжного персиково-бежевого відтінку з вишуканими візерунками.

Ведуча Маша Єфросиніна поділилася з підписниками в Instagram свіжими знімками, на яких постала в ефектному образі. Довгий прозорий наряд в підлогу з відкритими плечима, а також виділеною талією ідеально підкреслив стрункі форми Маші. З аксесуарів були лише масивні сережки.

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Перед церемонією зірка поцікавилася у шанувальників, яку сукню вибрати. Ще одним можливим варіантом стало пікантне міні світло-бежевого відтінку. Виявилося, що це частина цілісного образу, а боді зі спідницею ведуча одягла під низ свого розкішного основного наряду.

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