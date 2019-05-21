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Маша Єфросиніна спокусливо оголила груди на обкладинці глянцю

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Знаменитість вирішила здивувати фанатів - фото 1
Знаменитість вирішила здивувати фанатів / childbrand

Українська ведуча Маша Єфросиніна захопила мережу відвертим образом, ставши героїнею обкладинки відомого глянцю.

Відома українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна дуже активно веде свій акаунт Instagram і канал на Youtube.

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Знаменитість вирішила здивувати фанатів дуже незвичайним образом, ставши героїнею обкладинки червневого номера популярного глянцю Elle. Так, артистка позувала у відвертій довгій сукні червоного кольору з екстремально глибоким декольте, засвітивши довгі ноги і розкішні груди.

"Моя третя обкладинка Elle. І знаєте що? Якби мені в 20 або 30 сказали, що в 40 я буду зніматися в настільки відвертому і сексуальному образі, я б вважала це, як мінімум, глузуванням: тоді найбільшою моєю фривольністю у відкритості одягу були рукава засукані...", – зазначила Маша.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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