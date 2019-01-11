Даша Астаф'єва поділилася гарячими знімками з Індонезії

Українська співачка Даша Астаф'єва відправилася набиратися сил на популярний острів в Індонезії, звідки радує шанувальників відвертими фото.

На своїй сторінці у мережі Іnstagram українська співачка опублікувала серію нових знімків, на яких позує у червоному бікіні, демонструючи буквально ідеальні форми.

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Кожен зі знімків Астаф'євої має свій характер і супроводжується окремою історією. Наприклад, на одному з фото Даша не побоялася показати невдалий кадр, коли її накриває хвилею. Слід зазначити, що Астаф'єва відрізняється хорошим почуттям гумору та самоіронією, співачка часто публікує невдалі фото, жартуючи над собою.

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