Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Даша Астаф'єва поділилася гарячими знімками з Індонезії

  • 42
Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / isntagram

Українська співачка Даша Астаф'єва відправилася набиратися сил на популярний острів в Індонезії, звідки радує шанувальників відвертими фото.

На своїй сторінці у мережі Іnstagram українська співачка опублікувала серію нових знімків, на яких позує у червоному бікіні, демонструючи буквально ідеальні форми.

І ще: Дружина Тищенко поділилася яскравими фото з Таїланду

Кожен зі знімків Астаф'євої має свій характер і супроводжується окремою історією. Наприклад, на одному з фото Даша не побоялася показати невдалий кадр, коли її накриває хвилею. Слід зазначити, що Астаф'єва відрізняється хорошим почуттям гумору та самоіронією, співачка часто публікує невдалі фото, жартуючи над собою.

Читайте також: Кендалл Дженнер у купальнику розбурхала мережу новими відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2074
Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
  • Вчора, 17:21
  • 727
Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
  • 09 cічня, 17:30
  • 2496
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз