Дружина Тищенко поділилася яскравими фото з Таїланду

Зіркова пара з сином насолоджується відпочинком на березі океану у Таїланді.

Дружина відомого українського ресторатора і телеведучого Миколи Тищенка Алла Барановська поділилася з шанувальниками яскравими фото з сімейного відпочинку у Таїланді. Пара разом з маленьким сином зняла віллу на березі океану і насолоджується розкішною природою і погодою райського містечка.

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На своїй сторінці в Instagram Алла, яка напередодні поїздки примудрилася захворіти, показала, як проходить відпустка і активно ділиться з шанувальниками знімками з відпустки.

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