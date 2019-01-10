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Дружина Тищенко поділилася яскравими фото з Таїланду

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Микола Тищенко і Алла Барановська - фото 1
Микола Тищенко і Алла Барановська / isntagram

Зіркова пара з сином насолоджується відпочинком на березі океану у Таїланді.

Дружина відомого українського ресторатора і телеведучого Миколи Тищенка Алла Барановська поділилася з шанувальниками яскравими фото з сімейного відпочинку у Таїланді. Пара разом з маленьким сином зняла віллу на березі океану і насолоджується розкішною природою і погодою райського містечка.

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На своїй сторінці в Instagram Алла, яка напередодні поїздки примудрилася захворіти, показала, як проходить відпустка і активно ділиться з шанувальниками знімками з відпустки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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