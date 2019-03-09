Маша Єфросиніна підкорила підписників яскравим образом

Українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна не перестає радувати шанувальників бездоганним стилем і смаком у виборі нарядів, а її образи часто стають предметом обговорення і захоплення в мережі.

Так, зірка показала в Instagram яскравий стріт-стайл look в платті з коротким рукавом від Valentino, не забувши накинути на плечі шубку, адже весняне тепло поки що дуже оманливе.

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Маша в сонячних окулярах з гладко зачесаним волоссям позує в довгій сукні від всесвітньо відомого дизайнера з оригінальним рюшем на спідниці. Комбінація кольорів в наряді робить його соковитим і яскравим, а червоні чобітки стають помітним акцентом, які ідеально доповнюють аутфіт знаменитості.

"Робочий день з присмаком вихідного. Ну, або навпаки", – підписала знімок Маша.

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