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Маша Єфросиніна підкорила підписників стрункими ніжками
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Українська телеведуча та блогер Маша Єфросиніна не перестає радувати шанувальників бездоганним виглядом та смаком у виборі нарядів, а її образи часто стають предметом обговорення і захоплення серед підписників зірки.
Зірка показала у своєму акаунті в мережі Instagram яскравий look в платті кольору електрик. Також Маша продемонструвала свої бездоганні довгі ніжки у колготках-сіточці з камінчиками.
І ще: Маша Єфросиніна опублікувала веселе відео з Олею Поляковою
"Гримерка сітьюейшн – ножиці. Укріплюємо прес, знімаємо напругу з ніг, посміхаємося та махаємо!", – підписала знімок Маша.
До теми: Маша Єфросиніна підкорила підписників яскравим образом
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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