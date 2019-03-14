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Маша Єфросиніна підкорила підписників стрункими ніжками

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Маша Єфросиніна - фото 1
Маша Єфросиніна

Українська телеведуча та блогер Маша Єфросиніна не перестає радувати шанувальників бездоганним виглядом та смаком у виборі нарядів, а її образи часто стають предметом обговорення і захоплення серед підписників зірки.

Зірка показала у своєму акаунті в мережі Instagram яскравий look в платті кольору електрик. Також Маша продемонструвала свої бездоганні довгі ніжки у колготках-сіточці з камінчиками.

І ще: Маша Єфросиніна опублікувала веселе відео з Олею Поляковою

"Гримерка сітьюейшн – ножиці. Укріплюємо прес, знімаємо напругу з ніг, посміхаємося та махаємо!", – підписала знімок Маша.

До теми: Маша Єфросиніна підкорила підписників яскравим образом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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