Маша Єфросиніна підкорила підписників стрункими ніжками

Українська телеведуча та блогер Маша Єфросиніна не перестає радувати шанувальників бездоганним виглядом та смаком у виборі нарядів, а її образи часто стають предметом обговорення і захоплення серед підписників зірки.

Зірка показала у своєму акаунті в мережі Instagram яскравий look в платті кольору електрик. Також Маша продемонструвала свої бездоганні довгі ніжки у колготках-сіточці з камінчиками.

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"Гримерка сітьюейшн – ножиці. Укріплюємо прес, знімаємо напругу з ніг, посміхаємося та махаємо!", – підписала знімок Маша.

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