Любов глядачів не купиш: Єфросиніна неоднозначно прокоментувала Танці з зірками

23 вересня відбувся 5 ефір популярного проекту Танці з зірками 2018, за результатами якого шоу покинула пара Маша Єфросиніна та Макс Леонов. Зіркова ведуча прокоментувала таке рішення глядачів та суддів.

У 5 випуску проекту Танці з зірками в "зоні ризику" опинилися пари Маша Єфросиніна + Максим Леонов та Руслан Сенічкін + Яна Цибульська. Саме таке рішення ухвалили глядачі, адже за підсумками суддівських оцінок шоу мала покинути Леся Нікітюк або Оксана Марченко.

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"Я йшла на проект випробувати свої сили. Для себе особисто – я переможець. Мені вдалося побороти багато страхів. Я переглянула свої погляди. Я з чистим серцем покидаю це шоу. Трошки шкодую, що мені не вдасться показати те, що хотіла. Дякую своєму партнеру за те, що я відчула себе королевою паркету. Тепер я залишаю паркет богиням танцполу. Маю велику надію, що в цьому шоу переможе чесність", – сказала Маша після оголошення результатів.

На сторінці в Instagram ведуча також подякувала всім за підтримку. "Вчора я сказала все, що відчувала. Однак ви відправили за цю ніч мені таку колосальну хвилю підтримки, що я тепер назавжди буду жити з вірою, що ЛЮБОВ ЛЮДЕЙ НЕ КУПИШ", – неодназначно написала зірка.

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