Ліга сміху 4 сезон 7 гра: чим розсмішили улюблені команди у новому випуску

На телеканалі 1+1 вийшло продовження четвертого чемпіонату України з гумору – 1/8 фіналу проекту "Ліга сміху". У новому випуску глядачі побачили виступи улюблених команд разом із зірковими тренерами. Дивіться відео смішних виступів!

7 випуск гумористичного проекту "Ліга сміху" вийшов після тривалої паузи, тож глядачі вже встигли скучити за улюбленими героями! У новій грі взяли участь "Стоянівка" під керівництвом Олі Полякової, Збірна Луганська з Євгеном Кошовим, "Стадіон Діброва" з Юрієм Ткачем і "Пішло-поїхало" на чолі з Ігорем Ласточкіним.

Це цікаво: Хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі Танці з зірками 2018

При цьому номери команд оцінювали лише Стас Боклан, Надя Дорофєєва та Влад Яма.

Ліга Сміху 7 гра 4 сезон – дивитися онлайн повний випуск від 21-09-2018:

Темою сьомої гри 4 сезону "Ліги сміху" стали улюблені міста світу, в яких мріє побувати більшість туристів. Тому "Стадіон Діброва" вирушив в імпровізовану подорож в Ріо-де-Жанейро, де їхній тренер і зірка проекту Танців із зірками Юрій Ткач виконав яскраву запальну самбу.

Під час виступу команди "Стоянівка" Оля Полякова перетворилася на Королеву Єлизавету IІ. Для цього суперблондинці довелося кілька хвилин провести на сцені навколішки.

А от Пішло-Поїхало і Ігор Ласточкін побували одного разу в Лас-Вегасі...

Збірна Луганська, відправившись в подорож по Токіо, показала типовий день японської сім'ї сумоїстів, в якій народився занадто худий хлопчик. Тренер команди Євген Кошовий перетвориться в гейшу на ім'я Евгейша.

У другому конкурсі нового випуску Ліги Сміху команди показали пародії на відомих людей і популярні передачі. Так, під приціл потрапили доктор Євген Комаровський, шоу "Руйнівники міфів", Вєрка Сердючка, а також співак і суддя "Танців з зірками" MONATIK. Останнього, до речі, зіграв капітан "Стоянівка" Іван Люленов, який вміє не тільки добре жартувати і грати на гітарі, але й танцювати.

Спеціальним гостем музичного батлу став Віктор Павлік, який співав українською та російською. Зацініть смішні імпровізації!

На жаль, за результатами оцінок суддів проект "Ліга Сміху" покинула команда "Пішло-поїхало" (тренер – Ігор Ласточкін). Уже в наступному випуску свої гумористичні номери покажуть команди "Ніколь Кідман" з тренером Надею Дорофеєвою, "30+" і Стас Боклан, "Готель 72" під керівництвом Влада Яма та "Вінницькі" разом з Олею Поляковою. Не пропустіть!

Читайте також: Українські кондитери приготували торт у вигляді секс-символу України