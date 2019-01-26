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Аукціон порушив заборону на продаж суперкара Ford GT, і поплатився за це
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Судовий процес між компанією Ford і аукціонним будинком Mecum закінчився перемогою автовиробника. Аукціонери і власник порушили дворічну заборону на перепродаж суперкара Ford GT, і тепер Mecum заплатить штраф.
Контракт на покупку суперкара охоплює пункт із забороною на перепродаж автомобіля протягом двох років. Власник суперкара під номером 48 (з 250 випущених) перепродав свій Ford у травні минулого року, коли заборона ще діяла.
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Угода відбулася через рік після придбання суперкара. На одометрі у сріблястого купе було всього 11 кілометрів. Машина пішла з аукціону за 1,8 мільйона доларів – тобто в чотири рази дорожче заводського цінника. І вже на наступний день аукціонний будинок отримав судовий позов від Ford Motor Company.
Суперкар Ford GT створювався спеціально для участі в гонках – щоб виграти "24 години Ле-Мана" в класі GTE, де боліди створюються на основі серійних машин. У компанії домоглися свого на марафоні у 2016 році.
Сім місяців по тому суд ухвалив не тільки оштрафувати аукціонний будинок, але і заборонити йому подальшу роботу з суперкарами Ford GT: до закінчення дворічного мораторію Mecum не повинен приймати на продаж машини в оригінальних власників. А якщо перший власник вже встиг порушити заборону раніше, і тепер машину намагаються перепродати через Mecum, то потрібне узгодження угоди з компанією Ford – і вона має право відмовити.
Компанія Ford вказала, що штраф буде спрямований на благодійність. Розмір його не повідомляється, але він такий, що, швидше за все, обнулив прибуток аукціону від цього продажу.
Подібні суди вже проходили: наприклад, торік Ford виграв процес проти рестлера Джона Сіни. Другий власник його машини продав суперкар з аукціону за 1,5 мільйона доларів.
Тим часом, виробництво суперкара Ford GT почалося у кінці 2016 року, і дворічний мораторій вже повинен припинити свою дію.
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