Maserati презентувала люксовий суперкар MC20: ефектні фото

Італійська компанія Maserati представила спорткар MC20. Новинка отримала 12-циліндровий турбодвигун V6 потужністю 630 кінських сил. Люксовий суперкар розганяється до понад 300 км на годину.

Новинка класу люкс розганяється до 325 км на годину, а швидкість в 100 кілометрів на годину набирає приблизно за 3 секунди. Також купе отримало восьмиступінчасту автоматичну коробку передач з двома зчепленнями, а також задній привід з диференціалом.

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Спорткар оснащений 12-ціліндрововим турбодвигуном V6 потужністю 630 кінських сил. У компанії також повідомили про роботу над електричною версією MC20 до 2022 року. Двомісний салон спорткара оброблений шкірою і замшею. В авто розташовані два десятидюймові екрани і медіасистема з голосовим управлінням та передавачем Wi-Fi.

Компанія позиціонує Maserati MC20 як авто повністю італійського виробництва. Вартість суперкара стартує від 210 000 доларів США. Також новинка не буде лімітована.

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