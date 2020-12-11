Maserati представила оновлені Ghibli, Quattroporte і Levante

Компанія Maserati оновила до 2021 року одразу три моделі: седани Ghibli і Quattroporte і кросовер Levante. Автомобілі зі злегка оновленою зовнішністю і більш технологічним оснащенням вже продають в США.

Молодший седан Ghibli з оновленням отримав переглянуту решітку радіатора, яка у виконанні GranLusso відрізняється хромованими ламелами. На кормі з'явилися нові ліхтарі з малюнком у формі бумеранга.

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У салоні змін більше: 8,4-дюймовий екран мультимедійної системи замінили 10,1-дюймовим тачскріном, а сама система тепер працює на операційній системі Android Automotive. Дисплей збільшився не тільки в розмірах, але і в чіткості, обзавівся функцією мультитач і новим інтерфейсом. Приладова панель залишилася аналоговою, але отримала оновлений семидюймовий екран і нову графіку.

Серед інших нововведень – комплекс систем Active Driving Assist, яка прийшла на зміну Highway Assist. Новий комплекс включає круїз-контроль з функцією утримання в смузі, яка працює на швидкостях до 145 кілометрів на годину.

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