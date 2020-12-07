Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Louis Vuitton показав велосипед, який ідеальний для поїздок під час пандемії

  • 34
LV Bike - фото 1
LV Bike / hypebae

Louis Vuitton представив велосипед, створений в колаборації з паризькою студією Maison Tamboite. І це не просто стильний аксесуар, але і екологічний транспорт, як ніби спеціально створений для безпечних подорожей в епоху пандемії коронавірусу.

LV Bike поєднує в собі характерні елементи обох брендів – емальовану і хромовану сталь Maison Tamboite і шкіру Louis Vuitton, прикрашену фірмовою монограмою будинку.

І ще: Найменший Jeep з Lego вразив підготовкою до бездоріжжя

Велосипед доступний у 4 варіантах. Вони відрізняються типом рами, а також шкіряним оздобленням – червоною перфорованої, з чорними, сірими і жовтими деталями і з монограмою Since 1854, яку розробив креативний директор Louis Vuitton Ніколя Гескьєр. Велосипед також має вбудований GPS-трекер для його відстеження, світлодіодні ліхтарі і амортизатори під сидінням.

Екотранспорт Louis Vuitton при бажанні можна персоналізувати. Для цього на багажнику велосипеда передбачена табличка, на яку можна нанести свої ініціали. Оформити попереднє замовлення на LV Bike можна, звернувшись до консультантів фірмових магазинів бренду.

Louis Vuitton показав велосипед, який ідеальний для поїздок під час пандемії - фото 438174

Louis Vuitton показав велосипед, який ідеальний для поїздок під час пандемії - фото 438175

Louis Vuitton показав велосипед, який ідеальний для поїздок під час пандемії - фото 438176

Louis Vuitton показав велосипед, який ідеальний для поїздок під час пандемії - фото 438177

Читайте також: Пара з США подолала шлях до Місяця і назад на найдешевшому авто

Джерело: hypebae
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
  • 04 грудня, 17:20
  • 178
Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків
  • 29 листопада, 18:52
  • 235
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2697320
Загрузка...
Новини