Louis Vuitton показав велосипед, який ідеальний для поїздок під час пандемії

Louis Vuitton представив велосипед, створений в колаборації з паризькою студією Maison Tamboite. І це не просто стильний аксесуар, але і екологічний транспорт, як ніби спеціально створений для безпечних подорожей в епоху пандемії коронавірусу.

LV Bike поєднує в собі характерні елементи обох брендів – емальовану і хромовану сталь Maison Tamboite і шкіру Louis Vuitton, прикрашену фірмовою монограмою будинку.

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Велосипед доступний у 4 варіантах. Вони відрізняються типом рами, а також шкіряним оздобленням – червоною перфорованої, з чорними, сірими і жовтими деталями і з монограмою Since 1854, яку розробив креативний директор Louis Vuitton Ніколя Гескьєр. Велосипед також має вбудований GPS-трекер для його відстеження, світлодіодні ліхтарі і амортизатори під сидінням.

Екотранспорт Louis Vuitton при бажанні можна персоналізувати. Для цього на багажнику велосипеда передбачена табличка, на яку можна нанести свої ініціали. Оформити попереднє замовлення на LV Bike можна, звернувшись до консультантів фірмових магазинів бренду.

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