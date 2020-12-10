Маса створених людьми предметів перевищила масу всього живого на Землі

У 2020 році світ людей став більший за світ тварин і рослин – маса штучно створених предметів досягла 1,1 трильйона тонн і перевищила біомасу. Далі розрив буде тільки збільшуватися. До такого висновку прийшли ізраїльські вчені.

Коли людство тільки починало розвиватися, все живе на планеті важило близько двох трильйонів тонн – майже у два рази більше, ніж сьогодні. На початку XX століття маса антропогенних об'єктів дорівнювала приблизно 3% від загальної біомаси у 1,1 трильйона тонн. Після Другої світової війни цей показник становив уже 5%. Починаючи з цього моменту, розрив почав швидко скорочуватися.

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Велика частина штучно створених об'єктів – це будівельні матеріали: цегла, бетон, асфальт. Істотна частка також належить пластику. Основний обсяг біомаси припадає на рослини і чагарники.

У 2018 році американські та ізраїльські вчені влаштували перепис біомаси на Землі. В основі розрахунків був вуглець, що входить до складу всіх живих організмів. В цілому він важив близько 550 мільярдів тонн. Частка людей – 0,01%. Це більше за інших ссавців, але мізерно мало в порівнянні з флорою.

Зараз людство виробляє предмети зі швидкістю до 30 мільярдів тонн на рік. Якщо такий темп збережеться – до 2040 року маса антропогенних об'єктів виросте до 3 трильйонів тонн.

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