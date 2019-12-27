MARUV зважилася на кардинальну зміну іміджу

Співачка MARUV вкотре приголомшила своїх шанувальників яскравою зміною іміджу, перефарбувавши біляве волосся в новий колір.

MARUV легко запам'ятовується глядачам через звабливі і епатажні сценічні образи. На своїй сторінці в Інстаграмі Анна Корсун опублікувала нові знімки, на яких продемонструвала круту зачіску.

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"Зараз я блакитна. А вам подобається моя нова зачіска?" – поцікавилася у шанувальників знаменитість.

Співачка вирішила поекспериментувати зі стилем і перефарбувала волосся в яскравий блакитний колір. Володимир Остапчук в коментарях пожартував, назвавши артистку "найкращим Смурфіком у світі". Користувачі мережі вибухнули коментарями з компліментами. На думку прихильників, нова зачіска дуже пасує красуні.

Гортайте фотогалерею:

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