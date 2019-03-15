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MARUV знялася у пікантному шкіряному вбранні

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За кілька годин знімок зібрав більш як 57 тисячі лайків - фото 1
За кілька годин знімок зібрав більш як 57 тисячі лайків / show-biz.by

Українська співачка MARUV знялася у спокусливій фотосесії. Для зйомки зірка обрала шкіряний наряд і аксесуари.

Фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото співачка позує в шкіряній корсетній сукні, під яку одягла світлу обтягуючу кофту. Співачка знялася без бюстгальтера.

Доповнила образ MARUV темною помадою і шкіряною хусткою, зав'язаною на голові. За кілька годин знімок зібрав більш як 57 тисячі лайків. У коментарі співачка пояснила свої слова про те, що буде підтримувати Росію на Євробаченні. Зірка підкреслила, що її коментар вирвали з контексту. Вона говорила про свого друга і наставника в українському Голосі країни Сергія Лазарєва, а на конкурсі вона "підтримує музику".

Признаюсь, я устала от того, что СМИ вырывают мои слова из контекста, чтобы повысить трафик своих ресурсов. Ситуация с конкурсом «Евровидение-2019», которая, казалось бы, давно забыта, каждый день возвращается ко мне новыми заголовками, приводящими в ступор. Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте «Голос країни-4», где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы. За кого я голосую на "Евровидении"? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену "Евровидения" в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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