MARUV знялася у пікантному шкіряному вбранні

За кілька годин знімок зібрав більш як 57 тисячі лайків / show-biz.by

Українська співачка MARUV знялася у спокусливій фотосесії. Для зйомки зірка обрала шкіряний наряд і аксесуари.

Фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото співачка позує в шкіряній корсетній сукні, під яку одягла світлу обтягуючу кофту. Співачка знялася без бюстгальтера.



Доповнила образ MARUV темною помадою і шкіряною хусткою, зав'язаною на голові. За кілька годин знімок зібрав більш як 57 тисячі лайків. У коментарі співачка пояснила свої слова про те, що буде підтримувати Росію на Євробаченні. Зірка підкреслила, що її коментар вирвали з контексту. Вона говорила про свого друга і наставника в українському Голосі країни Сергія Лазарєва, а на конкурсі вона "підтримує музику".

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