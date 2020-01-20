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MARUV розбурхала шанувальників пікантним пляжними фото
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Епатажна українська співачка MARUV вирішила влаштувати собі відпочинок під жарким сонцем і на пісочку. Артистка вразила фанатів апетитними формами на літньому знімку.
MARUV поділилася гарячими відпускними фотографіями у своєму Instagram – красуня вибрала для канікул Дубай. Зірка приміряла цілісний чорний купальник оригінального крою – з відвертими вирізами в районі грудей і живота.
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Вона із задоволенням демонструє свою підтягнуту апетитну фігуру, приймаючи ефектні пози на піску і в прозорій блакитній воді.
"Бувай, Дубай. Скоро побачимося", – підписала фото MARUV.
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