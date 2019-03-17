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MARUV відверто розповіла про свою бурхливу молодість

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MARUV розповіла, що у неї виникали проблеми з поліцією - фото 1
MARUV розповіла, що у неї виникали проблеми з поліцією / Sharij.net

Українська співачка MARUV, яка відмовилася представляти Україну на Євробаченні 2019 в Ізраїлі, розповіла, як тікала від поліції і отримала склянкою у ніс.

Артистка зізналася, що у студентські роки всі її вечірки були "безбашенним".

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Одна з таких паті, за словами Анни, закінчилася погано. "Ми спускалися з другого поверху по газовій трубі за пивом. Але одного разу це погано закінчилося. Опиняємося внизу, а там сюрприз: патруль. Щоб не склали протокол, ми від поліції тікали світ за очі!", – згадує співачка .

MARUV розповіла, що потім у неї також виникали проблеми з поліцією. "Лише кілька разів. І, до речі, за бійку! Це було в клубі. Я сиділа, дівчинка залишила біля мене сумку і пішла. А потім прийшла і каже: де моя сумка? І прийшла з якимсь чуваком. Зараз я розумію , що це був прикол. А тоді мені було 17 років, я не зрозуміла, що відбувається. я тільки приїхала з Павлограда, у нас там взагалі клубів не було. І вона мені склянкою розбила ніс. Я викликала поліцію, але вони так і не знайшли її", – поділилася артистка.

MARUV розповіла, що у неї виникали проблеми з поліцією - фото 314913
MARUV розповіла, що у неї виникали проблеми з поліцією

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Джерело: iod.media
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