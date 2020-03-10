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Коронавірус 8 березня

MARUV в образі Барбі спокусила мережу

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Співачка MARUV поділилася пікантними кадрами в новому образі, але думки фанатів розділилися.

Популярна українська співачка MARUV, яка свого часу виграла Нацвідбір на Євробачення, але так і не поїхала через скандал навколо виступів у Росії, активно веде свою сторінку в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила компрометуючий кадр і заінтригувала прихильників новим треком під назвою "Новая сила киски", а також міні-альбомом "Fatality". Так, артистка позувала у відвертій мінісукні, панчохах і з рожевою перукою на голові, сівши в грайливу позу.

Фоловери не пройшли повз, однак їх думки розділилися. Дехто написав, що такий образ співачки занадто відвертий.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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