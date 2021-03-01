Maruv у червоному латексі показала кадри з нового кліпу: гаряче відео

Відома українська співачка Maruv показала новий епатажний і відвертий ролик до свого кліпу VIP. Шанувальники у захваті від красуні!

Відео співачка опублікувала в інстаграмі.

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На записі, зробленому в квартирі, Maruv постала в обтягуючому латексному костюмі червоного кольору. Зухвалий і сексуальний костюм співачки в стилі БДСМ був оброблений безліччю ремінців і кілець, які додали її образу більше агресивності.

Крім того, Maruv одягла червоні колготки і чоботи-панчохи на шнурівці з величезними підборами. У такому вбранні дівчина буквально осідлала двох своїх асистенток, які стояли перед нею на колінах. Під час цього Maruv гладила дівчат в таких самих костюмах і з вушками по спині.

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