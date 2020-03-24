MARUV показала, якою була до скандалу на Євробаченні 2019

Співачка MARUV поділилася архівними кадрами, але думки фанатів розділилися.

Популярна українська співачка MARUV, яка свого часу виграла Нацвідбір на Євробачення, але так і не поїхала через скандал навколо виступів у Росії, активно веде свою сторінку в Instagram.

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Днями знаменитість виставила серію пікантних архівних кадрів, які були зроблені задовго до експериментів з кольором волосся, а саме рік тому. Так, артистка позувала в чорній мінісукні, боді, колготах в горошок і туфлях-човниках.

Фоловери не пройшли повз, однак їх думки розділилися. Гортайте фотогалереї:

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