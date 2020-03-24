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MARUV показала, якою була до скандалу на Євробаченні 2019

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Співачка MARUV поділилася архівними кадрами, але думки фанатів розділилися.

Популярна українська співачка MARUV, яка свого часу виграла Нацвідбір на Євробачення, але так і не поїхала через скандал навколо виступів у Росії, активно веде свою сторінку в Instagram.

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Днями знаменитість виставила серію пікантних архівних кадрів, які були зроблені задовго до експериментів з кольором волосся, а саме рік тому. Так, артистка позувала в чорній мінісукні, боді, колготах в горошок і туфлях-човниках.

Фоловери не пройшли повз, однак їх думки розділилися. Гортайте фотогалереї:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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