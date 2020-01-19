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Леся Нікітюк похизувалася активним відпочинком в Україні

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Леся Нікітюк похизувалася активним відпочинком в Україні - фото 1

Українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила все ж влаштувати собі активний відпочинок. Красуня відправилася підкорювати схили на гірськолижний український курорт Буковель.

Яскравими кадрами з засніжених гір Леся Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зірка позувала в облягаючій водолазці і чорному лижному костюмі, а також обов'язковому по техніці безпеки шоломі. Зверху на ньому надіті спеціальні лижні окуляри.

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Нікітюк щасливо посміхається і виглядає дуже задоволеною. У сторіс свого акаунта вона також поділилася відео, на яких показала, як освоює лижні траси.

Леся Нікітюк похизувалася активним відпочинком в Україні - фото 380641

Леся Нікітюк похизувалася активним відпочинком в Україні - фото 380642

Леся Нікітюк похизувалася активним відпочинком в Україні - фото 380643

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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