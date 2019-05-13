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MARUV розбурхала мережу гарячою фотосесією

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Співачку MARUV порівняли з Монікою Белуччі - фото 1
Співачку MARUV порівняли з Монікою Белуччі / maruvofficial.com

Епатажна MARUV кожного разу знаходить, чим здивувати шанувальників. На свіжих знімках вона приміряла кілька луків, які викликали бурю захоплення у шанувальників.

Фотосет відбувся кілька місяців тому, але отримати насолоду від його результатів фани змогли тільки зараз. На кадрах MARUV позує в різних образах, не схожих один на інший.

І ще: MARUV вразила мережу новим епатажним образом

Вона постала перед шанувальниками у вигляді вишуканої фатальної красуні в прозорих рукавичках, показала ніжність і крихкість на портретному фото з оголеними плечима, засвітила довгі ноги в чорних гетрах і роздражнила фанів знімком топлес в тренчі.

"Це було всього кілька місяців тому, але для мене, немов пройшов рік. Це моє божевільне життя, і я його дуже люблю!" – зізналася співачка. Спекотний фотосет брюнетки не зміг залишити її шанувальників-естетів байдужими. Вони почали сипати компліментами, порівнюючи Ганну з Монікою Белуччі.

MARUV розбурхала мережу гарячою фотосесією - фото 327201

MARUV розбурхала мережу гарячою фотосесією - фото 327202

MARUV розбурхала мережу гарячою фотосесією - фото 327203

MARUV розбурхала мережу гарячою фотосесією - фото 327204

MARUV розбурхала мережу гарячою фотосесією - фото 327205

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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