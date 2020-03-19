Фахівці NASA креативно підійшли до ремонту апарата на Марсі: відеофакт

Спеціалісти NASA полагодили на Марсі посадковий апарат InSight, віддавши йому команду вдарити себе маніпулятором-лопатою. Відео незвичайного ремонту опублікувало космічне агентство на своїй сторінці у Twitter.

Так, поломка сталася, коли апарат бурив марсіанський грунт. Свердло застрягло в грунті. Допоміг у цій ситуації дуже креативний план, що включав використання лопати.

І ще: Різке зниження забруднення повітря в Італії показали на кадрах з супутника: фотопорівняння

На реалізацію цього задуму знадобилося кілька місяців. Подібний удар міг пошкодити апарат. Фахівці NASA симулювали процес ремонту на Землі. Свердло було звільнене від залиплого грунту і апарат далі може проводити дослідження.

A bit of good news from #Mars: our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working! The teams @NASAJPL/@DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. #SaveTheMole



FAQ: https://t.co/wnhp7c1gPT pic.twitter.com/5wYyn7IwVo — NASA InSight (@NASAInSight) March 13, 2020

Читайте також: Чорна діра в центрі нашої Галактики стала більш активною