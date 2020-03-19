Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Фахівці NASA креативно підійшли до ремонту апарата на Марсі: відеофакт

  • 10
Апарат InSight - фото 1
Апарат InSight / universetoday

Спеціалісти NASA полагодили на Марсі посадковий апарат InSight, віддавши йому команду вдарити себе маніпулятором-лопатою. Відео незвичайного ремонту опублікувало космічне агентство на своїй сторінці у Twitter.

Так, поломка сталася, коли апарат бурив марсіанський грунт. Свердло застрягло в грунті. Допоміг у цій ситуації дуже креативний план, що включав використання лопати.

І ще: Різке зниження забруднення повітря в Італії показали на кадрах з супутника: фотопорівняння

На реалізацію цього задуму знадобилося кілька місяців. Подібний удар міг пошкодити апарат. Фахівці NASA симулювали процес ремонту на Землі. Свердло було звільнене від залиплого грунту і апарат далі може проводити дослідження.

Читайте також: Чорна діра в центрі нашої Галактики стала більш активною

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція
  • 16 березня, 14:23
  • 2192
Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
  • 17 березня, 18:41
  • 1732
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2174609
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології