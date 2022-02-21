Марсохід Curiosity зняв рух хмар на Марсі: космічне відео

Марсохід Curiosity, який вже 10 років займається вивченням Марса, записав на відео рух хмар на Червоній планеті. Хмари були такі тонкі, що ровер використовував спеціальну технологію для стеження за ними.

Як пише Space, ровер спостерігав за хмарами, що пролітали над горою Шарп. Але це було непросте завдання. У NASA пояснили, що камера Curiosity не призначена, щоб спостерігати за небом. Її створювали для того, щоб робити знімки каміння та ландшафту у пошуках слідів можливого життя на Марсі.

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Марсіанські хмари дуже тонкі, тому для їх спостереження потрібні спеціальні методи візуалізації. Для отримання чіткого статичного тла робиться кілька знімків. Це дозволяє решті рухомого всередині зображення — наприклад, хмар або тіней — стати видимими після віднімання цього статичного фону на кожному окремому зображенні, — йдеться в повідомленні NASA.

Рух хмар та їхніх тіней потрапив у два ролики, які марсохід зняв 12 грудня 2021 року – у 3325 марсіанський день своєї місії. У NASA зазначили, що Curiosity двічі використав свою навігаційну камеру, щоб досліджувати хмари із двох різних точок зору. В агентстві додали, що відео дозволяють вченим розрахувати швидкість та висоту хмар, що, своєю чергою, може допомогти дізнатися про їхній склад.

Хмари на Марсі рухаються на висоті 80 кілометрів від поверхні планети. На такій висоті, напевно, відзначається низька температура, а хмари складаються з діоксиду вуглецю. Проте потоки знизу складаються вже з частинок водяного льоду. В агентстві не уточнили, на якій швидкості рухаються хмари, але зазвичай швидкість вітру на поверхні Марса становить 7-35 кілометрів на годину.

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