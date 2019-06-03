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Марсохід Curiosity підтвердив наявність глини на Червоній планеті
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Ровер Curiosity виявив на схилах гори Шарп в кратері Гейла найбільші на сьогодні відкладення марсіанської глини, які, ймовірно, сформувалися на дні прадавнього озера або річки. Вивчення породи допоможе вченим дізнатися більше про марсіанську воду.
Орбітальні апарати були першими, хто виявив глину на горі Шарп. Коли NASA вибрало кратер Гейла як місце посадки MSL Curiosity, глина на горі Шарп була однією з цілей марсохода.
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Марсохід Curiosity пробурив свердловини і взяв два зразки, а тепер підтвердив наявність великої кількості глинистих мінералів в них. Наявність глини підтверджує, що в далекому минулому кратер Гейл містив значну кількість води. Швидше за все, скелі в цьому регіоні сформувалися з шарів осадових відкладень і бруду, що скопилася на дні древніх озер.
Подібні поклади глини – одна з головних причин, чому ми вибрали кратер Гейла і відмовилися від інших варіантів посадки марсохода. Наші інструменти ідеально пристосовані для розкриття її секретів, – розповів Скотт Гузевич, один з учасників наукової команди Curiosity.
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