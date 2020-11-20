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Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману

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Куяльницький лиман - фото 1
Куяльницький лиман / Facebook

Популярну туристичну точку Куяльницький лиман, який розташований на північ від Одеси, зняли з висоти пташиного польоту. Фото вражають.

Фотограф Віталій Мілевич відправився на Куяльник, щоб познімати вражаючі ландшафти з квадрокоптера. І чоловік помітив, що місцеві пейзажі ну дуже вже нагадують поверхню планети Марс. Результатами зйомки він поділився на своїй сторінці у Facebook.

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"На Куяльнику немає птахів, проводів, антен, людей і взагалі нічого. Тільки сіль, стовпчики, рожева вода і марсіанські пейзажі. Кайф", – прокоментував знімки Віталій.

Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману - фото 435758

Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману - фото 435759

Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману - фото 435760

Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману - фото 435761

Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману - фото 435762

Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману - фото 435763

Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману - фото 435764

Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману - фото 435765

Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману - фото 435766

Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману - фото 435767

Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману - фото 435768

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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