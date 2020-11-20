Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману

Популярну туристичну точку Куяльницький лиман, який розташований на північ від Одеси, зняли з висоти пташиного польоту. Фото вражають.

Фотограф Віталій Мілевич відправився на Куяльник, щоб познімати вражаючі ландшафти з квадрокоптера. І чоловік помітив, що місцеві пейзажі ну дуже вже нагадують поверхню планети Марс. Результатами зйомки він поділився на своїй сторінці у Facebook.

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"На Куяльнику немає птахів, проводів, антен, людей і взагалі нічого. Тільки сіль, стовпчики, рожева вода і марсіанські пейзажі. Кайф", – прокоментував знімки Віталій.

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