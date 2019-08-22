Марш захисників на День Незалежності 2019: коли і де пройде парад

24 серпня відбудеться військовий парад "Марш Захисників України" до Дня Незалежності. Його проведуть Рух ветеранів України та благодійний фонд "Повернись живим". Читайте далі та дізнайтеся усі деталі про маршрут та учасників параду.

Перший військовий парад з нагоди Дня Незалежності був у 1994 році, проте без спеціальної військової техніки. А танки та інші військові атрибути вперше з'явилися на Хрещатику в 1998 році. Потім щороку змінювався формат і наявність/відсутність зброї та танків.

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Цьогоріч президент вирішив, що парад зайвий і надто дорогий. Ту суму, яку запланували на проведення маршу (300 мільйонів), вирішили витратити на одноразові витрати військовим. Поки що Міноборони підтвердили, що військовим виплатять премії, проте яку саме суму невідомо.

У мережі почали з'являтися альтернативні організатори, які не могли дійти згоди щодо проведення параду. Проте згодом представники всіх відомих ветеранських організацій домовилися про проведення спільного маршу.

Марш захисників України за участю ветеранів відбудеться 24 серпня у Києві за такою програмою:

Збір людей триватиме з 8:00 до 9:00 у парку імені Тараса Шевченка.

Колона рушить рівно о 9:00 і о 10:20 прибуде до Майдану, де почне рівномірно займати його площу для проведення фінальної частини заходу. Також під час заходу на головній площі країни відбудеться музично-хореографічний флешмоб.

О 12:00 відбудеться завершення офіційної частини маршу.

Опісля того частина людей піде на Михайлівську площу до "Стіни Пам'яті", де відбудеться молебень за полеглими в бою.

Важливо знати, що марш буде повністю аполітичним. Будь-яка символіка політичних партій буде знищуватися одразу, після того як хтось спробує її дістати. Також на марші не передбачено трибун і пафосних промов від спікерів. Буде хода ветеранів війни, які віддадуть військове вітання народу, який вони захищали. Гроші на проведення маршу будуть зібрані фондом "Повернись Живим", тобто фінансування за державний кошт чи кошт когось із політиків НЕ буде.

Організатори закликають усіх охочих долучитися до маршу. Це можна зробити у кілька способів: ви може стояти на маршруті крокування колон, іти за колоною та прийти на Майдан заспівати гімн.

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