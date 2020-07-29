Марна трата часу: Білл Гейтс про тести на коронавірус у США

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс жорстко пройшовся по затяжних тестах на COVID-19, які роблять американцям. Але не поспішайте створювати нові теорії про чипування та захоплення світу.

Відомий підприємець та інвестор Білл Гейтс негативно відгукнувся про те, як у США роблять тестування на коронавірус, назвавши їм марною тратою часу.

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"Просто зараз, коли ви чекаєте тест понад три дні, іноді сім днів, ніхто не повинен платити за це й 1 долар. Це безумство! Найпростіша річ, яка стосується цього божевілля, це те, що ви не повинні відшкодовувати будь-кому вартість тесту за те, щоб отримати результат більш ніж через 48 годин. Цей тест – марна трата часу. І всі ці цифри кількості проведених тестів, більшість – це просто марна витрата часу", – наголосив він.

За словами глави Microsoft, дуже важливо, щоб результати тестів були доступні максимально швидко. Це дозволить зараженим людям не наражати на небезпеку інших та скоригувати свою поведінку. А люди з низькими доходами, які відчувають найбільший тиск з боку суспільства, мають отримувати результати власних аналізів не більше як за 24 години.

Для ефективної боротьби з коронавірусом тести повинні робити оперативно

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