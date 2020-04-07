Марк Хемілл попрощався з Зоряним війнами: емоційний лист Люка Скайвокера

Відомий актор Марк Хемілл остаточно розпрощався з сагою "Зоряні війни" через лист, який зворушив шанувальників. Важко повірити, що актор більше не повернеться до культової ролі Люка Скайвокера.

68-річний американський актор Марк Хемілл на своєму профілі в соцмережі Twitter поділився емоційним листом, у якому прощається з кіносагою "Зоряні війни", що принесла йому шалену популярність.

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Почав він з того, як разом з Керрі Фішер та Харрісоном Фордом лише починав зйомки і навіть не підозрював, над якою неймовірною річчю вони працюють. Марк також згадав фразу покійної "Принцеси Леї" про те, що "Зоряні війни" зробили сім'єю і акторів, і фанатів саги.



"Будьте ви новачками у "Зоряних війнах" чи суперпристрасними фанатами, я глибоко вдячний вам за цей ентузіазм та відданість Далекій-далекій Галактиці Джорджа Лукаса, що продовжать рости завдяки новим оповідачам, які створюють ще більшу галактику з героями, антагоністами, екшеном, романтикою і, звісно ж, Силою. Хай прибуде з вами Сила...завжди", – зазначив Хемілл, розчуливши навіть найсуворіших шанувальників.

A few thoughts as one era ends and another begins...#StarWars pic.twitter.com/ZucNHEPtaS — Mark Hamill (@HamillHimself) April 3, 2020

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