Маркетплейс Rozetka змінив правила передплати Premium в Україні

Через війну популярний торговий онлайн-майданчик в Україні Rozetka змінила правила підписки. Розповідаємо, чого очікувати користувачам.

Так, у блозі компанії йдеться, що через Rozetka не буде обслуговувати постійних клієнтів, які оформили підписку Premium. Усе через нездатність виконати оплачені користувачами заздалегідь послуги.

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Шановні власники Premium, у зв'язку з обставинами, ми змушені тимчасово зупинити дію підписки Premium. Безкоштовна доставка поки не буде доступна. Після нормалізації ситуації дія вашої підписки буде відновлена ​​та подовжена на стільки днів, скільки вона була неактивна, – зазначили в компанії.

Доставка в рамках Premium підписки не працювала з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Наразі компанія лише офіційно повідомила про це своїх клієнтів та дала роз'яснення з цього приводу.

До війни вартість сервісу Rozetka Premium складала 149 гривень на три місяці або 399 гривень. на 12 місяців і передбачала безкоштовну доставку товарів протягом зазначеного терміну.

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